4 ay önce yaşıtı tarafından bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68046 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Umut Geyik (17) isimli çocuk Ö.A. (17) isimli başka bir çocuk tarafından 4 ay önce bıçaklandı. Umut Geyik ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Geyik ameliyat edilip yoğun bakıma alındı. 4 ay boyunca yaşam mücadelesi veren Geyik dün saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Geyik'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise olaydan sonra kaçan ve izini kaybettiren çocuk zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.