17 yaşındaki genç omuz atma kavgasında yaralanmıştı, daha fazla dayanamadı

DHA 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:35 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:35

Olay, 29 Nisan'da Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürürken omuz atma yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlkay M., yanında taşıdığı bıçakla İsmail Emeksiz'i göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı gence ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12'nci sınıf öğrencisi İrem Şahin yaptı. Gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Emeksiz, yoğunda bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin İlkay M. ile yanındakilerin S.Ö. (17), M.E.K. (17) ve M.A.G. (17) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay M. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.