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Yaşam

17 yaşındaki gençler arasındaki kavga kanlı bitti: Arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Karaman'da A.A.,(17), daha önceden kavga ettiği aynı yaştaki arkadaşı berber kalfası Samet Arpagünü, çıkan tartışmada 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, Gözaltına alınan A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA20 Eylül 2021 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:26
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Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi 675 Sokak'ta meydana geldi. A.A., daha önce kavga ettiği arkadaşı Samet Arpagünü ile yolda karşılaştı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.A., kavgada Arpagünü'yü vücudunun 9 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Arpagünü, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan A.A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

A.A'nın ilk ifadesinde 'Samet ile daha önce de kavga etmiştik. Yolda karşılaşınca aramızdan yeniden tartışma çıktı 'dediği öğrenildi. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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