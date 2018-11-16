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17 yıllık arkadaşının kızına cinsel istismardan tutuklandı

Kastamonu’da, 17 yıllık arkadaşının kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
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Olay, geçtiğimiz yıl Kastamonu Devrekani ilçesinde yaşandı. İddialara göre, Devrekani’de ikamet eden E.K., 17 yıldır arkadaş olduğu Ş.Y.’nin kızına telefon alarak, cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Bunun üzerine sanık Ş.Y. hakkında ‘bilişim sistemindeki verileri yok etme, cinsel taciz, sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davaya tutuksuz yargılanan sanık Ş.Y. ile mağdur E.K. ve avukatlar katıldı.

Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen E.K., “Bizim, 17 yıllık arkadaşımız. Benim kızım sanıktan 24 yaş küçük. Kızım, yaşı küçük ve okuyor diye telefon almamıştık. Kızıma telefon almış ve telefondan çeşitli mesajlar atmış. Bu, insanlık dışı bir olay. Böyle insanlar, insanın başını dolaştırır. İnsanın aklı almıyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Sanık Ş.Y. ise savunmasında, “Ben, cinsel içerikli mesajlar atmadım. Sosyal paylaşım sitesinden konuşuyorduk. Okuldan, derslerden konuştuğumuz oluyordu. Bana, kendisini rahatsız edenlerin olduğunu söyledi. Bu kadar, başka bir şey olmadı. Benim tek hatam kıza telefon vermem oldu. Benden telefonu istedi, çok fazla ısrar edince ben de verdim. Böyle olacağını bilemedim. Telefondan ara sıra bana mesajlar atıyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.Y.’nin delilleri karartma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına ve dosyadaki diğer eksikliklerin de giderilebilmesi için duruşmayı 6 Şubat tarihine erteledi. 

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