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Fenerbahçe tutkusunu evine yansıttı

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Anıtkaya köyünde oturan Gökhan Özdemir (36), çocukluğundan bu yana hayali olan Fenerbahçe renklerini taşıyan evi gerçeğe dönüştürdü. Özdemir, 'Kiremidine kadar özel getirttim. İçi dışı tamamen Fenerbahçeli bir ev oldu. Çok memnunum' dedi.

  • DHA
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Afyonkarahisar'da oturan Fenerbahçe taraftarı Gökhan Özdemir, çocukluğundan bu yana yapmak istediği 'Fenerbahçeli ev' hayalini gerçekleştirdi. 2 katlı evi geçen yıl tamamlayan Özdemir, bu evi baştan sona sarı lacivert renklere boyattı. Evin dışına takımının kuruluş yılı olan '1907' ile 'Fenerbahçe' yazdıran Özdemir, evin çatısına da özel olarak getirttiği sarı ve lacivert renkli kiremitlerle 'FB' yazdırdı.
 
'KİREMİDİNE KADAR ÖZEL GETİRTTİM'
 
Gökhan Özdemir, evin tamamlanmasından sonra merak edenlerin gelip, fotoğraf çektirdiğini belirterek, "1983 doğumluyum. Doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Çocukluğumdan bu yana böyle bir evin hayalini kuruyordum. Evi geçen yıl tamamladık. Çok da güzel oldu. Kiremidine kadar özel getirttim. İçi dışı tamamen Fenerbahçeli bir ev oldu. Çok memnunum bu evde oturtmaktan. 2 katlı, 4 odası ve 1 salonu var. Boyasından kiremidine kadar tamamına yaklaşık 170 bin lira harcadım" dedi.
 
 
Evin tamamlanmasıyla köydeki ev anlayışının değiştiğini dile getiren Özdemir, "Fotoğraf çektiren çok. Benim de çok hoşuma gidiyor. Keşke böyle evler çoğalsa. Köy yerlerinde bu tür evler köye renk getiriyor" diye konuştu.
 
'KARDEŞLERİM GALATASARAYLI'
 
 
3 erkek kardeş olduklarını anlatan Gökhan Özdemir, diğerlerinin Galatasaray taraftarı olduğunu aktararak, "Fenerbahçe sevdam aileden geliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Biz 3 erkek kardeşiz. Diğer 2 kardeşim Galatasaraylı. Yanlış takımı tutuyorlar. Evde bir rekabet yok. Çünkü onlar da Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkındalar. Bizde takım pazara kadar değil, mezara kadar tutulur. Ölmek var dönmek yok" dedi. 
 

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