Görülmemiş kaza! 1,8 milyon dolarlık 11 aracı adeta hurdaya çevirdi
İngiltere'nin Chelsea şehrinde aracının kontrolünü kaybeden sürücü toplam değerleri 1,79 milyon dolar olan 11 aracı mahvetti.
- star.com.tr
İngiltere'de Audi Q7 şoförü aracın kontrolünü kaybedince peş peşe park halinde duran süper lüks otomobillere çarptı.
11 aracın arasında dalan aracın genç sürücüsü kazadan yara alarak kurtulurken, arkasında tam 1,79 milyon dolar değerindeki araçların adeta enkazını bıraktı.
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde genç sürücünün, caddede başka bir arabayla yarışırken aracın kontrolünü kaybettiği görülüyor.
Genç sürücünün hastanede gördüğü tedavi nedeniyle henüz tutuklanmadığı belirtildi.
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