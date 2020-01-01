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Yaşam

18 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki genç, çalıştığı tamirhanede otomobilin içinde ölü bulundu.

IHA01.01.2020  13:33 - Güncelleme: 01.01.2020  13:33
Olay; Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi’ndeki oto elektrikçisinde çalışan 18 yaşındaki Baki Can Hayta’yı sabah iş yerine gelen çalışanlar otomobil içerisinde hareketsiz yattığını fark ettiler. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları müdahalede Hayta’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hayta’nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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