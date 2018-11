18 yaşındaki Melike atlı okçu eğitmeni oldu    

Özpınar, 10 yaşından 25 yaşına kadar yaklaşık 20 öğrenciye Osmanlı İmparatorluğu’nun en nitelikli savaş sanatlarından biri olan atlı okçuluk eğitimi veriyor. Bursa’da çocukluk döneminde dedesiyle ardından da babasıyla beraber at yarışlarına gidip, atları seven ve onlara özel ilgi duymaya başlayan Melike Özpınar, 10 yaşında at binmeye başladı. Daha sonra okçuluğa da ilgi duyan Özpınar, önce yaya okçuluk öğrendi. Ardından atlı okçuluk için Balıkesir, Ankara ve Muğla’da eğitim alan Özpınar, kendisi gibi atlı okçuluğu merak edenler için bir kurs açtı. Yurt dışında Türkiye’yi temsil etmek istediğini belirten Özpınar “Bu kadın işi değil erkek işidir, güç gerektirir diye birçok laf duydum. Ama asla bırakmadım. Başarılarım beni onurlandırdı. Kadınlar atlı okçuluğun içinde çok fazla yok. Bu kadar önyargı varken ben biraz da kadınların gücünü göstermek istiyorum” diye konuştu.