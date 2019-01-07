18 yıldır aranan katil zanlısı Tekirdağ'da yakalandı
Muş’ta 2002 yılında işlenen cinayetten aranan zanlı, Tekirdağ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Muş'ta 2002 yılında Ümran Yalçın'ı kan davası nedeniyle öldürmek suçundan Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Eren Bilgin (38), mahkeme kararının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Bir ihbarı değerlendiren Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Bilgin'in Marmara Ereğlisi'nde 'Mustafa' adını kullanarak bir dönercide çalıştığını ve kendisini Diyarbakırlı olarak tanıttığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah Bilgin'i Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren Bilgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.