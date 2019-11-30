1800 yıllık ‘Paris’li sikke bulundu

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, “Bu sikkelerden dünyanın çeşitli büyük kataloglarında görüyoruz ama burada ele geçmesi bunların tamamının Parion’da basıldığını, buranın sikkesi olduğunu bize kanıtlıyor. Bu neden önemli? Çünkü Troya Savaşı’nı başlatan Paris, bazı antik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre yetişmesi için Parion’a gönderiliyor. Ele geçen bu sikke de bunun bir kanıtı” ifadesini kullandı. Bir rivayete göre, Parion’un “Paris’in kenti” anlamına geldiğine değinen Keleş “Bu hep bir söylenti olarak kalmıştı ama bu sene ele geçen sikke bize bunun doğru olabileceğini kanıtlıyor. Bu sikke bize Paris’in burada yaşadığı ve kente adını vermiş olabileceği noktasında ciddi bir veri sağlıyor. Yani burası aslında Paris’in kenti diyebiliriz.” diye konuştu.