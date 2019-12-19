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Yaşam

19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Sarışın Bomba ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. 19 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

19.12.2019  17:26 - Güncelleme: 19.12.2019  17:26
19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Sarışın Bomba ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyicilerle buluşacak. 19 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
19 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
19 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Aralık reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
12 ARALIK 2019 REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
12 Aralık reyting sonuçlarına baktığımızda totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci, Mucize Doktor (Özet) üçüncü oldu. 
 
5 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL 
 
 
 
AB
 
 
 
ABC
 
 
 

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