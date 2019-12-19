19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

19.12.2019 17:26 - Güncelleme: 19.12.2019 17:26

19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Sarışın Bomba ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyicilerle buluşacak. 19 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

19 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Aralık reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

12 ARALIK 2019 REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

12 Aralık reyting sonuçlarına baktığımızda totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci, Mucize Doktor (Özet) üçüncü oldu.