BİM aktüel ürünler listesinden erkeklere ve kadınlara büyük fırsat! 19 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 19 Nisan aktüel ürünler listesi yayınlandı. Yeni BİM aktüel ürünler listesini bekleyen vatandaşlar için hangi ürünlerin daha uygun fiyata alınabileceği belli oldu. Çok uygun fiyatlı ürünlerin bulunduğu 19 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta kadınlara ve erkeklere özel dikkat çeken ürünler bulunuyor. Vatandaşlar, “BİM 19 Nisan aktüel ürünler listesinde neler var?” sorusuna yanıt arıyor. BİM 19 Nisan aktüel ürünler listesinde bu hafta, PS4 500 GB + Red Dead Redemption 2 1,799,00 TL'den, Smart Arçelik A.Ş servis garantisi Çamaşır Makinesi 8 Kg A+++ 1000 Devir 1,099,00 TL'den, Reeder M78 Tablet 299,00 TL'den satılıyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

BİM 19 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM 19 Nisan aktüel ürünler listesinde PS4 500 GB + Red Dead Redemption 2 1,799,00 TL'den, Smart Arçelik A.Ş servis garantisi Çamaşır Makinesi 8 Kg A+++ 1000 Devir 1,099,00 TL'den, Reeder M78 Tablet 299,00 TL'den, Drone Corby 249,00 TL'den ve HP marka Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One 175,00 TL'den satışa çıkarılıyor.

19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM AKTÜEL 16 NİSAN KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM aktüel 16 Nisan kataloğunda Loreal Paris Sprey Saç Boyası 23,95 TL'den, Got2b Kuru Şampuan 200 ml 19,95 TL'den, Dove Şampuan 550 ml + Copack Saç Kremi 200 ml 16,95 TL'den, Got2b Saç Şekillendirici Sprey 300 ml 19,95 TL'den, Got2b Saç Şekillendirici Köpük 250 ml 19,95 TL'den, Işıl Pırlanta Serisi Sıvı Sabun 600 ml 7,50 TL'den, Dushy Premium Duş Jeli 750 ml 8,45 TL'den Banyo Lifi 2'li 3,45 TL'den, Brut EDT Erkek Parfüm 100 ml 39,95 TL'den, Man's Erkek Deodorant 150 ml 6,95 TL'den ve Golden Rose Likit Mat Ruj 9,95 TL'den satışa sunuluyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.