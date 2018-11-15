19 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli Beldesinde 19 yaşındaki A.K bilinmeyen bir nedenle av tüfeği ile kafasına ateş etti. Ağır yaralanan A.K. akrabaları tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.K doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.