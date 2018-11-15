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19 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti

Niğde’de 19 yaşındaki genç av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli Beldesinde 19 yaşındaki A.K bilinmeyen bir nedenle av tüfeği ile kafasına ateş etti. Ağır yaralanan A.K. akrabaları tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
 
A.K doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti  
 
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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