19 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti
Niğde’de 19 yaşındaki genç av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli Beldesinde 19 yaşındaki A.K bilinmeyen bir nedenle av tüfeği ile kafasına ateş etti. Ağır yaralanan A.K. akrabaları tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
A.K doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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