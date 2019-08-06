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19 yaşındaki Resul, tek başına sosyal sorumluluk projesi başlattı

Diyarbakır'da daha önce hasta, yaşlı ve engellileri, şimdi ise sokak sokak gezerek maddi imkanı olmayan çocukların bayram traşlarını yapan 19 yaşındaki berber Resul Yılmaz, kendisine bayram süresine kadar bin çocuk traş etme hedefi koydu.

  • Şeyhmus Çakan / 24 TV
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Resul Yılmaz, izinli gününde Diyarbakır sokaklarını, özellikle Sur ilçesinde mağdur ve yetim çocukları tıraş ederek onların yüzünü güldürüp bayrama hazırlamaya başladı. Sosyal sorumluluk projesi başlatan Yılmaz, bayrama kadar fırsat buldukça sokak sokak gezip çocukları ücretsiz bir şekilde tıraş edecek.
 
Berber olan Resul Yılmaz, maddi durumları olmayan ailelerin saç tıraşlarını, özellikle çocukların saç kesimlerini ücretsiz bir şekilde yaptığını ifade etti. Yılmaz, “Daha önce engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine gidip ücretsiz tıraş ediyordum. Şimdi de bu bayram haftalık izin günümde dışarı çıkıp sokakta ihtiyaç sahiplerinin ve çocukların ücretsiz bir şekilde tıraşlarını yapıyorum. Onların da yüzünü güldürmek istedim, herkesin mutlu olmaya hakkı var” dedi.
 

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