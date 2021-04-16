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Yaşam

1994'te yayılan dedikodu terk ettirdi: Bu köyde iki aile yaşıyor

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Akçadam köyünde yaşayan aileler tarım için yeterli olmayan arazi yapısı, geçim sıkıntısı ve aslı olmayan uğursuzluk dedikoduları nedeniyle göç etti. 1994'te 30 olan aile sayısı, 2'ye düştü. Bu ailelerin fertleri, köyden asla ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.

DHA16 Nisan 2021 Cuma 10:52 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 10:52
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Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde oturan aileler, tarım için yeterli olmayan arazi yapısı, geçim sıkıntısı ve aslı olmayan uğursuzluk dedikoduları nedeniyle ilçe merkezi ve başka kentlere göç etmeye başladı. 1994 yılına kadar 30 ailenin bulunduğu köyde, sadece Engindeniz ve İsmailoğlu aileleri kaldı. Geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlayan aileler, köylülerin 1994'ten sonra aralıklarla göç etmeye başladıklarını anlattı. Engindeniz ve İsmailoğlu aileleri, dedelerinden kalma köyü bundan sonra da terk etmeyi düşünmediklerini, tarım ve hayvancılığı sürdüreceklerini ifade etti.

Köyün sakinlerinden Ahmet Engindeniz köyde 5 öğrencinin bulunduğunu ve bunların taşımalı eğitimle Esendere beldesine gittiklerini söyledi. Köylerine yaz aylarında birçok ziyaretçinin geldiğini de anlatan Engindeniz, "Köyümüz çok güzel ve biz burayı terk etmek istemiyoruz. Köyümüzde türbeler ve Ermenilere ait mezar ve bir kale var. Bu nedenle ziyaretçisi de çok oluyor. İnsanlar gelip buralara ziyaret ediyor. Biz de bundan dolayı köyümüz terk etmedik. Köyümüzün diğer sakinleri birkaç yıl arayla Van, Hakkari ve Yüksekova'ya göç ettiler. Şimdi iki aile 25 nüfus yaşıyoruz. Geçimimizi de hayvancılık yaparak sağlıyoruz" diye konuştu.

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