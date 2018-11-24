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2 arkadaşını öldüren garson, polisi görünce intihara kalkışmış

Sivas'ta 2 iş arkadaşını öldüren garsonun polisi görünce intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

  • DHA
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Sivas'ta, karayolları misafirhanesinin yemekhanesinde tartıştığı iş arkadaşları Özal Kızak ve Mustafa Tutuş'u öldürüp kaçan A.K.'nin, kendisini yakalamaya gelen polisleri görünce pompalı tüfeği çenesine dayayıp intihara kalkıştığı, polislerin ise vurduğu kişilerin yaşadığını söylemesi üzerine teslim olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. ile kendisine silah temin ettiği ileri sürülen T.Ç. adliyeye sevk edildi.

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