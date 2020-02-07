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Yaşam

2 aydır yan yatmış evde yaşam mücadelesi verdiler

Adana'da yaklaşık 2 ay önce aşırı yağmurlarda bir kısmı yan yatan evde yaşam mücadelesi veren ve yardım isteyen yaşlı çift, otele yerleştirildi.

IHA07.02.2020  11:03 - Güncelleme: 07.02.2020  11:03

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve engelli maaşı alan 1’i erkek 4 çocuk babası 65 yaşındaki Orhan ile anne 57 yaşındaki Naime Günay 25 yıldır ahşap bir evde otururken yaklaşık 2 ay önce yağan aşırı yağmurlarda evlerinin bir kısmı yan yattı. Gidecek yerleri olmayan çift burada yaşamaya devam etti. Dün de yağan yağmur ve rüzgar nedeniyle ev biraz daha hasar görünce komşular yaşlı çiftin canları pahasına evde kalmasına razı olmadı. Komşuları, çiftin çocukları bakmadığı için gidecek yerleri olmadığından valiliğe bilgi verdi.

Bu arada, yaşlı çift de ne yapacağını bilemez halde evin önünde soğukta beklemeye başladı. Naime Günay 2 aydır çökmek üzere olan evde kaldıklarını, mecbur oldukları için bu evde yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi. Çocuklarının da kendilerine bakmadığını gözyaşları içinde anlatan yaşlı kadın, "Allah’a emanet burada yaşıyoruz. Ne yapalım gidecek bir yerimiz yok. Çaresiz olduğumuz için burada kalıyoruz" dedi.

Adana Valiliğinin girişimiyle yaşlı çift Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici olarak bir otele yerleştirildi.

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