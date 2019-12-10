2 bin atıktan balık heykeli
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, Samandağ sahilinden topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü.
Altınorak, gelecek nesillerin daha yaşanası bir dünyada yaşam sürmelerini dilediğini söyledi. Plastik atıkların çevreye büyük zararı olduğunu belirten Altınorak, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Mavi Projesi”ne destek vermek istediğini ifade etti. Denizlerdeki plastiklerden en çok balıkların etkilendiğini vurgulayan Altınorak, “İki aydır çalışmamı sürdürüyorum. Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları ve çevreden topladığım eski plastik oyuncakları atölyemde bir araya getirerek balık heykeli yaptım” dedi. Altınorak, balık heykeliyle çevre bilinci konusunda mesaj vermek istediğini vurguladı.
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