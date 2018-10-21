2 bin kişi sağlık için koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan ‘İstanbulu Koşuyorum’ etkinliklerinin 4’üncü etabı olan Bakırköy etabı koşuldu.

DÜNYANIN %23’Ü HAREKETSİZ

Yaklaşık 2 bin İstanbullu’nun katıldığı koşu, Vodafone 40’ıncı İstanbul Maratonu öncesi son hazırlık niteliğini taşıyor. Farklı meslek gruplarının yer aldığı koşuya Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi de spor farkındalığını artırmak için katıldı. Beden sağlığı ve zindelik için spor yapın çağrısında bulunan sağlıkçılar “Egzersiz ve düzenli yürüyüş yapın diyoruz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü’nün son yayınladığı raporda dünya genelinin yüzde 23’ü hareketsiz ve buna bağlı olarak da sağlık problemleri ile karşı karşıya. Özellikle kemik erimesi, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve kanser metabolizma gibi birçok rahatsızlıklar artık ön planda. Bunun sebebi de hareketsiz kalmak” uyarısında bulundular.