32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

2 bin rakımlı yaylada kitap bereketi  

Antalya’da 2 bin rakımlı Toros Dağları’nın eteklerindeki yaylalarda yaşayan vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak için ayaklarına kadar kitap, dergi ve gazete götürülüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Yaylada Kitap Okuma Projesi (YAYKOP) kapsamında 8 yılda 15 binin üzerinde kitap, Toros Dağları’nın eteklerinde yaşayanlarla buluşturuldu. İlçe Halk Kütüphanesinin organizesi ve Manavgat Belediyesinin desteğiyle 8 yıl önce başlatılan projeyle 15 Haziran ile 15 Eylül arasında belirli aralıklarla yüksek rakımlı yaylalara kitap, gazete ve dergi götürülüyor. Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay, yaz dönemini yaylalarda geçiren çocuklar ile vatandaşların okuma alışkanlığı kazanması amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını söyledi. 

KİTAPSIZ KALMASINLAR

Projenin Türkiye’de ilk olduğunu ifade eden Oktay, Gündoğmuş ilçesi ile Konya’nın Bozkır ilçesi arasında bulunan Torosların eteklerindeki 30 yaylayı 15 günde bir ziyaret ederek, vatandaşları kitapla buluşturduklarını dile getirdi.Her ziyarette yaklaşık 300 kitap dağıttıklarını anlatan Oktay, şunları kaydetti: “Bölgemiz yayla kültürünün yoğun yaşandığı bir yer. Bu yüzden Toros Dağları eteklerindeki yaylalara çıkan vatandaşlarımız ‘kitapsız kalmasın’ diye buralara gelip onları kitaplarla buluşturuyoruz. İki hattımız var. Bir hafta bir bölgedeki yaylalara diğer hafta ikinci bölgedeki yaylalara gidip kitap dağıtıyoruz. Verdiğimiz kitapları 15 gün sonra alıp, yeni kitapları veriyoruz. Proje kapsamında kütüphanemize gelemeyen kitapseverlerin ayağına giderek kitapla buluşmasını sağlıyoruz.” 

8 YILDIR DEVAM EDİYOR  

Kitapla, bilimle, edebiyatla, sanatla gençleri, çocukları aydınlatmaya çalıştıklarını anlatan Oktay, “Sekiz yılda yayla sakinlerini 15 binin üzerinde kitapla buluşturduk. Ülkemizin okuma oranının artmasına katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız, çocuklarımız istesinler, okumaya devam etsinler” ifadelerini kullandı. Yaylada çobanlık yapan Hasan Duran da yaylada çok boş zamanının olduğunu belirterek “Sağ olsunlar ayağımıza kadar kitap getiriyorlar. Hem çocuklarımız burada kitapsız kalmıyor hem de biz boş zamanlarımızda hayvan otlatırken kitap okuyoruz” diye konuştu. 

Polisten ibretlik ceza!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mardin'de terör saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de terör saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması

Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması

İsrail askerleri 49 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 49 Filistinliyi yaraladı

INF Anlaşması sonrası ABD'den füze kararı

INF Anlaşması sonrası ABD'den füze kararı

Altına yatırım yapan kazandı

Altına yatırım yapan kazandı

2,5 milyar yıldır yeryüzüne sızıntı yapıyor

2,5 milyar yıldır yeryüzüne sızıntı yapıyor

Trump'tan Amazon'a darbe: 10 milyar dolarlık ihale askıya alındı

Trump'tan Amazon'a darbe: 10 milyar dolarlık ihale askıya alındı
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Sözleşmesi elinde bulunan en değerli 17 futbolcu!

Sözleşmesi elinde bulunan en değerli 17 futbolcu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA