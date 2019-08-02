2 bin rakımlı yaylada kitap bereketi  

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Yaylada Kitap Okuma Projesi (YAYKOP) kapsamında 8 yılda 15 binin üzerinde kitap, Toros Dağları’nın eteklerinde yaşayanlarla buluşturuldu. İlçe Halk Kütüphanesinin organizesi ve Manavgat Belediyesinin desteğiyle 8 yıl önce başlatılan projeyle 15 Haziran ile 15 Eylül arasında belirli aralıklarla yüksek rakımlı yaylalara kitap, gazete ve dergi götürülüyor. Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay, yaz dönemini yaylalarda geçiren çocuklar ile vatandaşların okuma alışkanlığı kazanması amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.

KİTAPSIZ KALMASINLAR

Projenin Türkiye’de ilk olduğunu ifade eden Oktay, Gündoğmuş ilçesi ile Konya’nın Bozkır ilçesi arasında bulunan Torosların eteklerindeki 30 yaylayı 15 günde bir ziyaret ederek, vatandaşları kitapla buluşturduklarını dile getirdi.Her ziyarette yaklaşık 300 kitap dağıttıklarını anlatan Oktay, şunları kaydetti: “Bölgemiz yayla kültürünün yoğun yaşandığı bir yer. Bu yüzden Toros Dağları eteklerindeki yaylalara çıkan vatandaşlarımız ‘kitapsız kalmasın’ diye buralara gelip onları kitaplarla buluşturuyoruz. İki hattımız var. Bir hafta bir bölgedeki yaylalara diğer hafta ikinci bölgedeki yaylalara gidip kitap dağıtıyoruz. Verdiğimiz kitapları 15 gün sonra alıp, yeni kitapları veriyoruz. Proje kapsamında kütüphanemize gelemeyen kitapseverlerin ayağına giderek kitapla buluşmasını sağlıyoruz.”

8 YILDIR DEVAM EDİYOR

Kitapla, bilimle, edebiyatla, sanatla gençleri, çocukları aydınlatmaya çalıştıklarını anlatan Oktay, “Sekiz yılda yayla sakinlerini 15 binin üzerinde kitapla buluşturduk. Ülkemizin okuma oranının artmasına katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız, çocuklarımız istesinler, okumaya devam etsinler” ifadelerini kullandı. Yaylada çobanlık yapan Hasan Duran da yaylada çok boş zamanının olduğunu belirterek “Sağ olsunlar ayağımıza kadar kitap getiriyorlar. Hem çocuklarımız burada kitapsız kalmıyor hem de biz boş zamanlarımızda hayvan otlatırken kitap okuyoruz” diye konuştu.