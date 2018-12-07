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2 gündür haber alınamayan araştırma görevlisi ölü bulundu

Bingöl'de, 2 gündür haber alınamayan üniversitede araştırma görevlisi olan Mehmet Güzel (36), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Epilepsi hastası Güzel'in, geçirdiği nöbet sırasında dilinin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

  • DHA
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Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi Mehmet Güzel'e 2 gündür ulaşamayan mesai arkadaşları, polise haber verdi.
 
İhbarla Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan Güzel'in yalnız yaşadığı evine arkadaşları ve sağlık ekipleriyle gelen polisler, kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz bulunan Güzel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, epilepsi hastası Güzel´in, sara nöbeti sırasında dilinin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalıp yaşamını yitirdiğini belirledi.
 
Güzel´in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayı haber alan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak ile Güzel'in arkadaşları da eve gelip, görevlilerden bilgi aldı. Güzel'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.
 

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