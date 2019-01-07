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6 ilde eğitime kar ve buzlanma engeli

Bingöl, Çanakkale, Balıkesir, Adıyaman ve Bitlis'in bazı ilçelerinde kar yağışı, Ağrı'nın merkeze bağlı taşımalı eğitim veren köy okullarında ise aşırı buzlanma nedeniyle 8 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

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Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği kaydedildi.

Çanakkale
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Balıkesir
Balıkesir'in Manyas ilçesinde de Kaymakamlık, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Ağrı
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Adıyaman
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis
Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

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