2 kadının sır ölümü

Adana Seyhan'da önceki gün yalnız yaşayan Hülya Hanay (45) telefonla Konya’daki annesi Saniye Hanay’la konuşurken bağlantı kesildi. Annenin haber verdiği komşular, bir nakliyat firmasına ait yük asansörüyle 3'üncü kattaki evin balkonuna çıktıklarında acı manzarayla karşılaştı. Yerde hareketsiz şekilde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedenini araştıran polis, evdeki bilgisayarla cep telefonuna el koydu.

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Başından vuruldu, silah ortada yok

Batman Çayı kıyısında önceki gece park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulunan kadının bankacı Cemile Aydın (38) olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikeyi atlatamayan Aydın'ın otomobilinde intihar notu çıktı. Ancak olay yerinde tabanca bulunamadı.