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Yaşam

2 kadının site bahçesinde öğretmeni böyle darp etti

Antalya'da öğretmen olan H.D. adlı kadın, site bahçesinde, 1'i komşusu 2 kadın tarafından tekme, yumruk ve sopa ile vurularak darp edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili gözaltına alınan akraba 2 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:40 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:40
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Olay, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, Demirtaş Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitede oturan, 2 çocuk annesi, öğretmen H.D. ile yanına gelen komşusu E.C. ve akrabası B.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.C. ve B.Ç., H.D.'yi tekme ve yumruk ile darbetmeye başladı. İkili, yere düşürdükleri kadına sopayla vurmayı sürdürdü. Olayı gören komşularının müdahalesiyle kurtarılan H.D., jandarmada kadınlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, E.C. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. Akraba 2 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; araçtan inen 2 kadının, bahçeden yürüyerek, kendilerine doğru gelen H.D.'yi tartışmanın ardından darbetmeye başladığı, bir süre sonra da komşuların gelip engel olduğu anlar yer aldı.

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