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Yaşam

2 katlı evde yangın çıktı, 80 yaşındaki kadın öldü

Kocaeli'de toprağa dökülen soba küllerinin içerisindeki közlerin rüzgar nedeniyle samanlığa sıçramasıyla çıkan yangında 2 katlı ev yandı. Şükriye Yavaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 13:21 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:59
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Gölcük ilçesi Nüzhetiye Mahallesi’nde Osman Yavaş (83), sobadan çıkan kül ve közleri evin bahçesindeki toprak alana döktü. Ancak rüzgar nedeniyle közler savrulup, evin yan tarafındaki samanlığı sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı binaya da sıçradı. Osman Yavaş kendisini dışarı atarken, eşi Şükriye Yavaş ise alevlere teslim olan evden çıkamadı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, evin enkazında Yavaş'a ulaşmak için çalışma başlattı.

CESEDİ BULUNDU

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yanan iki katlı evin enkazında aranan Şükriye Yavaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şükriye Yavaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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