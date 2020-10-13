2 kişinin öldüğü sahte içkiler İzmir'den getirilmiş

DHA 13 Ekim 2020 Salı 18:29 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 18:29

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahte içkiden 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İlçeye sahte içkinin ise İzmir'den getirildiği öğrenildi.

Bodrum’un Çömlekçi Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 67 yaşındaki Semran Çilenk Başkurt, dün kaldıkları evde fenalaşmaları üzerine alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Yanık ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Semran Çilenk Başkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte içkinin İzmir'de üretildiğini ve Bodrum'a getirildiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, sahte içkinin dağıtımını koordine eden 1 kişiyle, dağıtımını yapıtğı öne sürülen 2 kişiyi sabah gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.