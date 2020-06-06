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Yaşam

2 metrelik yılan paniği: Üzerimize atlayınca öldürmek zorunda kaldık

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kepçeye giren 2 metrelik yılan, yanına yaklaşanlara saldırınca 3 saatlik uğraş sonrası sopayla öldürüldü. Kepçe sahibi ise “Üzerimize atlayınca öldürmek zorunda kaldık” dedi.

IHA06 Haziran 2020 Cumartesi 10:35 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 10:35
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Hacıevhat Mahallesi Orta Dere mevkiinde kapalı maden ocağı işletmesi açan Enes Kiremitçi, kepçesine giren yaklaşık 2 metrelik hazer yılanına rastladı. Kiremitçi ve arkadaşları yılanı kepçeden çıkarmak için saatlerce uğraştı.

ÇOK KOCAMANDI, ÇOK KORKTUK

Kepçeye bindiği sırada yılanı görünce şok olduğunu ifade eden Enes Kiremitçi, “Hafriyat işimi yapıyordum, baktım kepçede yılan. Merhamet duygum var, öldürmeyeyim dedim. Kepçedeki kovanın içinden çıkıp, dolana dolana bu kez motora girdi. 2 metre kocaman yılan, şok oldum ve çok korktum. Korkudan kepçeye binemedik, iş yarım kaldı. Demir çubukla 3 saat uğraştık çıkarmak için. Bileğim kalınlığında demiri çekince hemen bize saldırdı. Üzerime atlamaya çalışınca mecburen sopayla öldürmek zorunda kaldık” diye konuştu.

Kaybolan dağcının cesedi bulundu

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