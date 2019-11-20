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2 milyon liralık ucuz tatil dolandırıcılığı

Uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak sahte web sayfalarıyla 7 ilde yaklaşık 2 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi. 23 şüpheli gözaltına alındı. 

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Antalya’da polis ekiplerince, 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin adlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından zanlılardan 5’i salınırken, 9’u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.      

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Almanya’da başka ülke vatandaşları adına kurulan şirketler üzerinden oluşturulan sahte tatil web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edine 23 şüpheli Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Yurt dışı hesaplarındaki 2 milyon lirayı Türkiye’deki hesaplara aktardıkları belirlenen şüphelilerin ülkedeki mal varlıklarına tedbir konulmuştu.   

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