2 saat önce satın aldığı motosikletiyle kaza yapan sürücü ağır yaralandı

AA 14 Nisan 2020 Salı 23:53 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 23:53

Kaza, akşam saatlerinde, Bursa- Ankara yolundaki İnegöl girişinde meydana geldi. Alpay Örs (43), İnegöl merkezdeki mağazadan 16 AIH 978 plakalı motosikleti satın aldı.

Alpay Örs'ün kullandığı 16 AIH 978 plakalı motosiklet, dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet, yol kenarında park halinde olan 32 E 1430 plakalı traktöre çarptı. Kazada Örs ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Örs tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Örs'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.