2 saat süren doğum Ege’yi komalık etti

Figen ve Onur Altun çifti, ilk bebeklerinin doğumu için 2 Mart’ta Ankara’daki özel hastaneye gitti. Sağlıklı hamilelik dönemi geçiren Altun’a, doğumun başlaması için suni sancı verildi. İddiaya göre Altun’a, kısa sürede sonuçlanacağı söylenen doğum, 2 saat sürdü. Altun çiftinin Umut Ege adını verdikleri bebekleri, doğumun ardından ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi. İddiaya göre ambulansta 2 kez kalbi duran bebeğin, kaldırıldığı hastanede de 1 kez daha kalbi durdu. Umut Ege, 1 ayı aşkın süredir hayatta kalma savaşı veriyor. Yaptırdığı doğumlarla ünlenen kadın doğum uzmanı N.F’yi suçlayan çift, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

SAHTE RAPOR

Altun, doğum öncesi her şeyin mükemmel gittiğini, hamileliğinin 37’nci haftasında, bebeğinin iri olabileceğinin söylendiğini belirterek, “Bebeğimin 3 kilo 700 gram civarında olduğunu söylediler. 40’ıncı haftaya geldiğimizde, o zamana kadar kilo almaması da mümkün değil. Doğum sırasında vakum işlemi uygulandı. Vakum işlemi normalde 3 defadan fazla uygulanamıyormuş, ama bana 3’ten çok daha fazla kez uygulandı ki çocuğumun kafa derisi kalkmış” dedi. Doğum raporları üzerinde oynama yapıldığını ileri süren Altun, “Doğum raporunu hastaneden vermediler, nüfus müdürlüğünde elime geldi. Bebeğimin boyu 44, baş çevresi 38 santimetre yazıyor. Hemen oğlumun tedavi altında tutulduğu hastaneye gittim, orada; boyunun 51, baş çevresinin 36 santimetre olduğu yazıyor. Bebeğin doğduğunda başının iri ya da küçük olması zihinsel olarak bir sıkıntısının olduğunu gösteriyor; ama çocuğun baş çevresinin gayet normal olduğu görülüyor. Çocuğumda beyin hasarı var; ama bunun başı büyük olduğu için gibi göstermeye çalışıyorlar” diye konuştu. Ailenin avukatı Furkan Kamalak da sorumlular hakkında ‘taksirle adam yaralamak’ suçundan dava açacaklarını söyledi.