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2 yaşındaki üvey kızını darp ettiği iddia edilen üvey baba tutuklandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat’ı darp ettiği iddiasıyla daha önceden gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan üvey baba E.S., tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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Olay, Geyve ilçesinde meydana gelmişti. 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, üvey babası tarafından darp edildiği iddia edilmiş, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan minik Esma'nın kafasında çatlakların bulunduğu ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtilmişti. Yaşanan olay sonrasında üvey kızını hastanelik ettiği iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üvey baba E.S. ile anne F.S., tekrardan Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Üvey baba E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne F.S.’nin ise tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilecek.
 
Öte yandan, davanın diğer duruşmalarının Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği öğrenildi.
 

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