20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 20 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 20 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta; Kumtel Cam Ankastre Set 1.099 TL'den, Fakir Kaave Ekspress Türk Kahve Makinesi 219 TL'den ve Kiwi KMX 3633 Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser 399 TL'den satılacak. 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım..