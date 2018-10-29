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20 aylık Ateş bebek 185 bin lirayla güreş ağası oldu

Geleneksel Datça boğa güreşleri, 13. defa Reşadiye Dörtyol Meydanında yapıldı. Güreşlerde 20 aylık Ateş bebek, 185 bin lirayla ağalığı kazandı.

  • İHA
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Bu yıl 13. defa düzenlenen geleneksel boğa güreşleri Muğla ve ilçelerinden toplam 140 boğanın katılımıyla kıran kırana geçti. Akşam geç saatlere kadar devam eden ve Datçaspor yararına düzenlenen boğa güreşleri sonunda birinciliği Gökhan Sezer'e ait Kanas isimli boğa Aleks isimli boğayı yenerek birinciliği aldı. Süper baş güreşinde Datça'dan Savaş tatlıya ait Kara efe isimli boğa Muğla Gökova dan Kerim Karanın Simao isimli boğasını yenerek birinci oldu.
 
Gelecek yılın güreş ağası seçiminde bu yıl turizmci Yiğit Uslu'nun minik oğlu Ateş Yiğit oldu. Henüz 20 aylık olan Ateş bebek, babası tarafından güreş ağası seçimine aday gösterildi. Yapılan açık artırma sonunda Ateş bebek 185 bin liraya gelecek yılın güreş ağalığına seçilmiş oldu. Boğa güreşlerinde ilk defa böyle bir durumla karşılaşan organizasyon komitesi, küçük ağayı tebrik ederek ağalığı ona verdi.
 
Datça boğa güreşlerinin bu yıl da büyük ilgi gördüğünü ifade eden organizasyon komitesi başkanı Savaş Tatlı, “Bu boğalara özel bakılıyor. Bu boğalar güreşmese hepsi kesilir. Bal, pekmez ve kuru üzüm gibi organik besinlerle besleniyorlar. Her yetiştirici boğasını çocuğu gibi sever” dedi.

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