20 bin TL dolandırıcılık yapan kişi, 2 yıl sonra yakalandı

DHA 18 Şubat 2020 Salı19:41 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 19:41

;İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 2 yıl önce Bekilli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan ve Mustafa Vural'ı 20 bin TL dolandırdığı belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede 45 güvenlik kamerasından 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelileri belirleyen Jandarma, Abdurrahman A.'yı Acıpayam ilçesindeki eğlence mekanında, düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer şüpheli Mehmet A.'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.