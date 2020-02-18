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Yaşam

20 bin TL dolandırıcılık yapan kişi, 2 yıl sonra yakalandı

Denizli'de, Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıl önce kendilerini jandarma olarak tanıtıp Mustafa Vural'ı (80) 20 bin TL dolandıran 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğeri de bir eğlence mekanında yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA18 Şubat 2020 Salı19:41 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 19:41

;İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 2 yıl önce Bekilli ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan ve Mustafa Vural'ı 20 bin TL dolandırdığı belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Ekipler, ilçede 45 güvenlik kamerasından 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelileri belirleyen Jandarma, Abdurrahman A.'yı Acıpayam ilçesindeki eğlence mekanında, düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer şüpheli Mehmet A.'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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