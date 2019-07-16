27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7163
  • 6,4418
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

20 gün boyunca pedal çevirdi 

Belçika’da yaşayan Kayserili Mustafa Öz, FETÖ darbe girişiminde şehit olanların anısına kilometrelerce pedal çevirerek Kayseri’ye bisikletle geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belçika’nın Anvers şehrinden bisikletiyle yola çıkan 59 yaşındaki Öz, 20 gün pedal çevirerek yaklaşık 3 bin kilometre yol katetti. 5 ülke ve 50 şehri bisikletiyle geçen Öz, şunları söyledi: “Ülkemize, vatandaşlarımıza, devletimize ve şehitlerimize sevgimizi nasıl gösterebiliriz diye yıllardır uğraşıyoruz. Ben de 15 Temmuz şehitlerimiz için bisikletle Türkiye’ye gelmeye karar verdim. Ailemle görüştüm. Onlar ilk başta karşı çıktı. Yollarda başıma bir şey geleceğinden korktular. Onları ikna edip yola çıktım. Ailem beni Belçika’dan arkamdan su dökerek uğurladı. 20 gündür yoldayım. Birçok zorlukla karşılaştım ama bitişinde şehitlerimize armağan edeceğimi düşündüğüm içim zorluklar beni yolumdan çevirmedi.” 

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

90 bin camide sela okundu

90 bin camide sela okundu

Irak'tan "Yüzyılın Anlaşması" tepkisi: Bölgedeki tüm projeleri reddediyoruz

Irak'tan 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi: Bölgedeki tüm projeleri reddediyoruz

İtalya´da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

İtalya´da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Türkiye'den AB'ye yaptırım tepkisi

Türkiye'den AB'ye yaptırım tepkisi

'15 Temmuz'u unutursak daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız'

'15 Temmuz'u unutursak daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız'

15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: Soruşturma başlatıldı

15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: Soruşturma başlatıldı

16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı

16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan 16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı

Başkan Erdoğan 16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA