İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2021 Salı / 5 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0026
  • EURO
    8,4828
  • ALTIN
    404.633
  • BIST100
    1542.82
Yaşam

20 köyde ulaşım açıldı

Cide'de kardan kapanan 20 köy yolu, ulaşıma açıldı.

DHA16 Şubat 2021 Salı 18:01 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 18:06
ABONE OL

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar yağışı sonrası kapanan 79 köy yolundan 20'si ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası 79 köy yolu ulaşıma kapandı. Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, köy yollarının açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, "Sahil bandında bulunan bütün köyleri ulaşıma açtık. Ayrıca 20'ye yakın köy yolunu da açtık. Halen yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.