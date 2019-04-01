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20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldular: 2 yaralı

Zonguldak’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada araçların 20 metreden aşağıya uçmasını yol kenarındaki kablo kutusu engelledi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Fener Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, ehliyetsiz olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Alihan A. idaresindeki 06 HZM 76 plakalı otomobil kontrolsüz şekilde dönüş yapmak istedi. Bu sırada aynı istikametten gelen Mesut Ş. (35) idaresindeki 67 DB 002 plakalı ciple seyir halindeyken otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yanyana savrulan araçlar kaldırıma çıktı. Bu sırada korkuluklar ve kablo kutusuna çarpan iki araç 20 metre aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Alihan A. ile araçta bulunan Bahri K. (19) yaralandı.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken büyük facia ucuz atlatıldı.

Polisin olayla ilgili tutanak tutmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Yolda bir süre kontrollü ulaşım sağlandı.  

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