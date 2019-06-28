20 saniye sürdü... Jet hırsız kameraya yakalandı

20 saniyede otomobilden hırsızlık
Büyükçekmece’de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- İHA
Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz'da E-5 otoyolu kenarında yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüpheli gözüne kestirdikleri aracın yanına yaklaşıyor. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler aracın arka camını yerden aldıkları taş ile kırarak içinde değerli eşyaların olduğu çantayı alıp kaçıyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yol kenarında kendilerini bekleyen beyaz renkli araca binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
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