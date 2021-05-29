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Yaşam

20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:47 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:47
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Çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor." ifadesini kullandı.

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