20 yıl geçti ama yeni yeni ısınıyorum

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, “6. Boğaziçi Film Festivali” başladı. Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen törende Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa’ya Festival Başkanı Ogün Şanlıer tarafından “Onur Ödülü” takdim edildi.

TRAJİK TARİHİMİZ VAR

Eserlerinin beğenilmesinden dolayı büyük bir onur duyduğunu vurgulayan Loznitsa “Stratejik bir ödülü stratejik bir yerde alıyorum. Yunus şeklindeki bu ödül için su bulacağıma söz veriyorum. Umuyorum ki bu ödül sayesinde filmlerim ve Ukrayna sinemasının eserleri daha fazla yere ulaşır” dedi. Loznitsa, filmleri izlediğinde kendisinin daha iyi anlaşılacağını aktararak, şunları kaydetti: “Masterclass etkinliğinde, daha önce nasıl sinema yaptığımı, şimdi nasıl çalıştığımı ve gelecekte nasıl çalışacağımı anlatacağım. 20 yıldır sinema alanındayım, bu aslında kısa bir süre. Bugüne kadar 24 film yaptım. Bu hiçbir şey değil, henüz ısınma aşamasındayım. Ülke olarak trajik bir tarihimiz var. Bu tarih hala üzerine düşünülmeyi ve anlatılmayı bekliyor. Sinema kariyerimi düşündüğümde, elimden geldiğince böyle filmler yaptığımı görüyorum. Rusya ile Ukrayna arasında süren şeyi birçok insan bilmiyor. Bunların bilinmesi gerekiyor, geçmiş olmadan geleceğimiz olamaz.”

Açılış etkinliğinin ardından Robert Redford’un son filmi “The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah” Türkiye’de ilk kez gösterildi. Festivalde, ulusal ve uluslararası yarışma, yerli sinemacılara özel sunulan Bosphorus Film Lab desteği ve özel konuklar yer alırken, 41 ülkeden 90 yönetmenin 88 filmi gösterilecek.

SİNEMAYA 400 BİN TL

Yarışma bölümlerinde toplam 400 bin liradan fazla para ödülünün verileceği festivalde, Bent Hamer, Sergei Loznitsa, Paulo Branco, Leyla Hatemi, Payman Maadi gibi yönetmen ve oyuncular İstanbul’da ağırlanacak. Festival kapsamında dün Emrah Kılıç’ın yönettiği “Sinemada Yapım Dağıtım ve İletişim Süreçleri” konulu söyleşi programı gerçekleştirildi. Cemil Yavuz, Serdar Can ve Barış Zavaroğlu’nun konuşmacı olduğu program, Akademi Beyoğlu’nda yapıldı. Festival, 3 Kasım’da sona erecek.