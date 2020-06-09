2002 doğumlular sokağa çıkabilir mi? İçişleri Bakanlığı 18 yaş altı genelgesi

09 Haziran 2020 Salı 17:54 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:54

20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının değişmesi sonrrası 2002 doğumlular sokağa çıkıp çıkamayacaklarını araştırmaya başladı. Isınan havaların da etkisiyle dışarı çıkıp gezmek isteyen gençler 2002 doğumlular sokağa çıkabilir mi? sorusunun yanıtını arıyor. İçişleri Bakanlığı 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir genelge yayınlamıştı. Buna göre; Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre 2002 doğumlular sokağa çıkabilir mi?

2002 DOĞUMLULAR SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yani 2002 doğumlular sokağa çıkabilir. Sokağa çıkma yasağı 2003 ve sonrası için geçerlidir.

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

81 İl Valiliğine 18 Yaş Altı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI MARKETE GİDEBİLECEK Mİ?

Genelgede yer alan ifadeye göre 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olan vatandaşlar haftasonu kendileri için belirlenen saatler dışında sokağa çıkamayacaklar. Bu aralığın dışında kalanlar ise yürüme mesafesindeki ekmek, su, market manav gibi temel ihtiyaçların temin edildiği noktalara araçsız şekilde gitmek şartıyla sokağa çıkabilecek.