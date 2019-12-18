18.12.2019 14:11 - Güncelleme: 18.12.2019 14:11

2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği 2018 ödemeleri yattı mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek adına buzağı desteklemelerini yapıyor. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez yapılıyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapıldı. Şimdi ise gözler 2. dönem ödemelerine çevrildi.

2018 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2018 yılının 2. ödemesi henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmedi. Ödemelerin yakın zamanda vatandaşlara yapılması bekleniyor.

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.