2018 Black Friday ne zaman Kara Cuma Black Friday nedir indirimleri neler? Büyük alışveriş çılgınlığı Black Friday son dakika mağaza indirimleri haberimizde yer alıyor. Black Friday markaları nelerdir? Black Friday 2018 indirim yapan mağazalar hangileri? Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Black Friday neden kutlanır, ilk nerede ortaya çıktı? Mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Black Friday için indirimlerini duyuran oyun şirketleri arasına Sony de eklendi: İşte Sony'nin indirime sunacağı ürünler Marvel's pider-Man Standard Edition PS4 Paketi: Simsiyah ve 1TB kapasiteli PS4, DualShock 4 kontrolcü ve Marvel’s Spider-Man oyunun fiziksel kopyasını içeren paket, 200 dolar fiyat etiketiyle satılacak. DualShock 4 kablosuz kontrolcüler: Kontrolcülerinin tanesini 35 dolar'dan satışa çıkaracak olan Sony, kontrolcülerinin arasına Mavi Kamuflaj rengi, Magma Kırmızısı, Gece Mavisi, Altın ve Kristal renklerini ekledi. Playstation VR ekipmanları: Toplam olarak 200$ satış fiyatıyla Sony tarafından 18 Kasım-26 Kasım tarihleri arasında satılacak. 2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak. Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. İşte Black Friday hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

BLACK FRIDAY 2018 NE ZAMAN?

2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak. Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Kara Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Bu etkinlik, Amerika’da her yıl Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü yapılır. Mağazalar kapılarını sabahın çok erken saatlerinde açarlar ve gecenin geç saatlerine kadar %90’lara varan fiyat indirimleriyle hizmet verirler. Mağazaların sabahın erken saatlerinde açılması nedeniyle insanlar bir önceki geceden mağazaların önünde kamp yaparlar. Türkiye’de mağazalar ve firmalar açılış-kapanış saatlerinde buna uymasalar da yaklaşık olarak aynı oranda indimler görülür.

BLACK FRIDAY GÜNÜ NE TÜR İNDİRİMLER BULABİLİRİM?

Black Friday günü ortalama olarak fiyatlarda % 55'e varan indirimler bulunur. Gerçek bir pazarlık avcısı, bazı ürünleri tek bir dolara alma fırsatına bile sahip olabilir!

ÜLKEMİZDEKİ ETKİNLİKLER DE ARTIYOR

Özellikle son yıllarda, ülkemizdeki Black Friday etkinliklerinin sayısı da artmış durumda. Black Friday nedir, ne değildir bilen pek fazla yok ama bu günde etiketlerin hayli aşağı düştüğü bir gerçek. Zaten bizi ilgilendiren kısmı da bugünde önemli indirimlerin olması. Yoksa Şükran günüymüş, sonrasıymış, bizleri pek ilgilendirmiyor.Bu kapsamdaki indirimlerin özellikle oyunculara yaradığını söylemek mümkün. Çünkü Steam, PS Plus ve Xbox Live’daki indirimlere dijital olarak erişmek çok daha kolay. Örneğin şu aralar PS Store’da çok makul indirimler mevcut.Kara Cuma henüz ülkemizde tam anlamıyla bir etkinliğe dönüşmüş değil. Fakat şehirlerde artan AVM sayısı, bu etkinliğin daha da yaygın hale gelmesini sağlayacak şekilde.

KARA CUMA, ŞİDDETİ DE BERABERİNDE GELDİ

Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD’deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.

AMERİKA DIŞINDA BAŞKA ÜLKELERDE DE VAR

Aslında Black Friday ilk olarak Amerika’da kutlanmaya başlanmış. Fakat sonrasında bu günü İngiltere ve Kanada’da kutlamaya başlamıştır. Fakat İngiltere ve Kanada’nın Black Friday olarak adlandırdıkları tarih, ABD’ninkinden farklıdır.Dünyada genel olarak talep gören Kara Cuma etkinliği ise ABD’de kutlanan Black Friday günüdür. Bu günde dünyanın önde gelen perakendecileri önemli indirimler yaparlar. Özellikle Amerika’da bazı mağazalar, ürünlerini maliyetine satarak yoğun talep görürler.Son yıllarda ülkemizde de bazı mağazalar Kara Cuma ismi altında çeşitli etkinlikler yapmakta. Elbette bu etkinliklerin, Amerika’daki gibi büyük oranda olduğunu söyleyemeyiz. Fakat yine de normal zamana göre daha fazla indirimin olduğu söylenebilir.

Black Friday' nedir?

1932 yılında yılbaşı (Noel)'in alışveriş sezonu için bir başlangıç olarak görülen Black Friday'de ABD'de bir alışveriş çılgınlığı başlar. Çok erken saatlerde açılan mağazalar, yoğun bir günün ardından geç saatlerde kepenk kapatır.

Resmi tatil olmayan Blac Friday günü sadece ABD'de değil, Kanada ve İngiltere'de de kutlanıyor. İnternet üzerinden de Black Friday için özel kampanyalar düzenleniyor.

Türk kültüründe yeri olmayan Black Friday, 23 Kasım Cuma günü ABD'de kutlanıyor.

Black Friday ismi nereden geliyor?

1932'den bu yana kutlanan Black Friday, 1961 yılına kadar bu isimle anılmıyordu. Ancak 1961'de meydana gelen yoğun trafik kazaları, mağazalarda yaşanan aşırı izdiham ve şiddet olayları sebebiyle bu şekilde anılmaya başlandı.

Tüm dünyada beklenen Black Friday için pek çok mağaza özel indirimlere gidiyor. Bu indirimden yararlanmak isteyen halk mağazalara akın ediyor. Bazı senelerde bu indirim insanların gözünü hırsla kaplıyor. Çoğu zaman büyük yaralanmalarla sonuçlanan şiddet içerikli olaylar yaşanıyor. Black Friday, insanların alışveriş çılgınlığını gözler önüne seriyor.

Sony PS4 için 'Black Friday' indirimlerini duyurdu

Marvel's pider-Man Standard Edition PS4 Paketi: Simsiyah ve 1TB kapasiteli PS4, DualShock 4 kontrolcü ve Marvel’s Spider-Man oyunun fiziksel kopyasını içeren paket, 200 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

DualShock 4 kablosuz kontrolcüler: Kontrolcülerinin tanesini 35 dolar'dan satışa çıkaracak olan Sony, kontrolcülerinin arasına Mavi Kamuflaj rengi, Magma Kırmızısı, Gece Mavisi, Altın ve Kristal renklerini ekledi.

Playstation VR ekipmanları: Toplam olarak 200$ satış fiyatıyla Sony tarafından 18 Kasım-26 Kasım tarihleri arasında satılacak.

Playstation Plus: Sony'nin üyelik sistemine dayalı oyun servisi PS Plus, 12 aylık abonelik paketiyle indirimli bir şekilde marketlerdeki yerini alacak.

BLACK FRİDAY İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNE HAZIR

HEPSİBURADA 550 MİLYON ADET ÜRÜNLE TÜKETİCİSİNİ BEKLİYOR

GEÇEN yıl dakikada 1200 işlemle toplamda 250 milyon TL’lik satış yapan Hepsiburada, toplamda 550 milyon adet ürünü satışa hazırladı. Bu yıl 45 günlük ticaret hacmine 1 günde ulaşmayı hedefleyen şirketin Efsane Cuma’sı 22 Kasım Perşembe günü saat 20:00’da başlayacak. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Efsane Cuma alışverişlerinin yüzde 60’ının Anadolu’dan yapılması bekleniyor. 20 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapacak platformda müşteriler, giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edebilecek” dedi. Ayrıca geçen yıl ev satışı gerçekleştiren Hepsiburada, bu yıl İstanbul Avrupa yakasında yer alan evlerin yanı sıra Ankara’da arsa parselleri satacak. Motosiklet modelleri de platformda yer alacak.

GİTTİGİDİYOR YÜZDE 80’E VARAN İNDİRİM YAPACAK

GİTTİGİDİYOR Ticari Direktörü Bülent Elçin, şunları söyledi: “Deyim yerindeyse alışveriş çılgınlığının görüldüğü bu günlerde tüketiciler hem mağazalarda hem de e-ticaret platformlarında alışverişi büyük ölçüde artırıyor, satışlarda çok ciddi bir hareketlenme yaşanıyor. Türkiye’de de e-ticaret ekosistemini ciddi şekilde canlandıran Black Friday kapsamında biz de “Süper Cuma” ismini verdiğimiz kampanyamızla tüketicilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. GittiGidiyor’un düzenlediği Süper Cuma kapsamında sadece 23 Kasım günü tam 24 saat boyunca anne-bebek ürünlerinden kozmetiğe, dekorasyondan yapı markete, cep telefonundan teknoloji ürünlerine kadar pek çok kategorideki seçili ürünlerde yüzde 80’e varan indirim fırsatları tüketicileri bekliyor. Ayrıca aynı gün çeşitli kategorilerde özel indirimler sunmayı da planlıyoruz.”

AMAZON ÇILGINLIĞA 1 HAFTA ÖNCE BAŞLIYOR

Alışveriş cuması: Şirketler 24 Kasım Cuma günü gerçekleşecek Black Friday’e kilitlendi

E-ticaret devi Amazon, geçen aylarda Türkiye’deki e-ticaret platformunu hayata geçirdi. ‘Beklenen Cuma’ olarak Black Friday’e isim veren Amazon.com.tr, bu alışveriş festivaline 1 hafta öncesinden başlıyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Amazon.com.tr, ‘Beklenen Cuma’ haftasına 19 Kasım’da başlıyor. Amazon.com.tr, Beklenen Cuma haftasında Samsung Galaxy J7 gibi özel indirimli ürünlerin yanı sıra, oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride alışveriş severlere büyük indirimler sunacak” denildi. 26 Kasım’a kadar ‘Beklenen Cuma’ indirimlerini sunacak olan Amazon.com.tr, 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat seçeneğini tüketicilere sunacak.