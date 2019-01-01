2018'de bu dünyaya veda ettiler
Geçtiğimiz yıl yaşamını yitirenler.
5 OCAK: Hababam Sınıfı’nda canlandırdığı “Mahmut Hoca” ve “Yaşar Usta” karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, 93 yaşında evinde vefat etti.
15 OCAK: Sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, Beykoz Ortaçeşme Mahallesi’ndeki evinde, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
14 ŞUBAT: Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti.
14 ŞUBAT: Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş 14 Şubat’ta hayatını kaybetti. Tuna Huş 76 yaşındaydı.
7 MART: Sezen Aksu’nun menajeri Yaşar Gaga çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.
7 MART: “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Kurtlar Vadisi”, “Filinta” ve son olarak “Çukur” dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 35 yaşındaki Harun Kandemir 7 Mart’ta hayatını kaybetti.
8 MART: “Bizimkiler” dizisinde “Kapıcı Cafer”, “Kaygısızlar” dizisinde “Memnun Kaygısız” tiplemesiyle tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ercan Yazgan 72 yaşındaydı.
23 MART: Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu 84 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
2 NİSAN: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 2 Nisan’da yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Sarıoğlu’nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
6 NİSAN: “Kaynanalar “ dizisindeki “Tijen” rolüyle tanınan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ve oyuncu Ege Aydan’ın annesi Prof. Dr. Sevda Aydan 88 yaşında hayatını kaybetti.
27 MAYIS: “Diriliş Ertuğrul” dizisinin “Göktuğ”u Arda Öziri TEM’de geçirdiği motosiklet kazası sonucunda hayatını kaybetti. Arda Öziri vefat ettiğinde 39 yaşındaydı.
25 EYLÜL: Tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru, “Ölümlü dünya ne olur ne olmaz” diyerek 35 bin liraya kendi mezarını yaptırdıktan 5 ay sonra vefat etti. 25. Adana Film Festivali için Adana’da bulunan Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında vefat etti.
30 EYLÜL: Ünlü oyuncu Kemal İnci, İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti.
3 EKİM: Oyuncu Yıldırım Öcek, 66 yaşında geçirdiği mide küçültme ameliyatından dolayı yaşama veda etti. Öcek, “Avrupa Yakası” dizisinde canlandırdığı “Sadettin Yerebakan” karakteri ile hafızalara kazınmıştı.
Gazetemizin acı kaybı
Star Gazetesi Aralık ayını acı bir haberle kapattı. Gazetemizin emektar grafikeri Bedri Akıncı (54) 18 Aralık sabahı kalp krizi sonucu vefat etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.