2018'de bu dünyaya veda ettiler

5 OCAK: Hababam Sınıfı’nda canlandırdığı “Mahmut Hoca” ve “Yaşar Usta” karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, 93 yaşında evinde vefat etti.

15 OCAK: Sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, Beykoz Ortaçeşme Mahallesi’ndeki evinde, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

14 ŞUBAT: Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti.

14 ŞUBAT: Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş 14 Şubat’ta hayatını kaybetti. Tuna Huş 76 yaşındaydı.

7 MART: Sezen Aksu’nun menajeri Yaşar Gaga çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

7 MART: “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Kurtlar Vadisi”, “Filinta” ve son olarak “Çukur” dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 35 yaşındaki Harun Kandemir 7 Mart’ta hayatını kaybetti.

8 MART: “Bizimkiler” dizisinde “Kapıcı Cafer”, “Kaygısızlar” dizisinde “Memnun Kaygısız” tiplemesiyle tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ercan Yazgan 72 yaşındaydı.

23 MART: Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu 84 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

2 NİSAN: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 2 Nisan’da yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Sarıoğlu’nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

6 NİSAN: “Kaynanalar “ dizisindeki “Tijen” rolüyle tanınan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ve oyuncu Ege Aydan’ın annesi Prof. Dr. Sevda Aydan 88 yaşında hayatını kaybetti.

27 MAYIS: “Diriliş Ertuğrul” dizisinin “Göktuğ”u Arda Öziri TEM’de geçirdiği motosiklet kazası sonucunda hayatını kaybetti. Arda Öziri vefat ettiğinde 39 yaşındaydı.

25 EYLÜL: Tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru, “Ölümlü dünya ne olur ne olmaz” diyerek 35 bin liraya kendi mezarını yaptırdıktan 5 ay sonra vefat etti. 25. Adana Film Festivali için Adana’da bulunan Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında vefat etti.

30 EYLÜL: Ünlü oyuncu Kemal İnci, İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti.

3 EKİM: Oyuncu Yıldırım Öcek, 66 yaşında geçirdiği mide küçültme ameliyatından dolayı yaşama veda etti. Öcek, “Avrupa Yakası” dizisinde canlandırdığı “Sadettin Yerebakan” karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Gazetemizin acı kaybı