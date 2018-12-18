2018’de yüzde 30 büyüyen Alfemo, mağaza sayısını iki katıa çıkaracak

Yeni makine yatırımları ile üretim kapasitesini de yüzde 33 oranında arttıran marka, özellikle son iki yılda sektörün istikrarlı büyüyen markalarından biri oldu. Bugün yurt içinde 100’ün üzerinde mağazası bulunan Alfemo; Muğla, Kocaeli, Balıkesir, Edirne gibi büyük şehirler başta olmak üzere yurt genelinde açacağı yeni mağazalarla bu rakamı önümüzdeki dönemde 160 mağazaya ulaştırmayı hedefliyor.

Geleceğin akıllı yaşam alanlarında hayalleri yaşatan ve sevilen tek adres olmak vizyonu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Alfemo Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Dinler: “Türkiye'de ve dünyada yaşam alanlarındaki sosyal değişimi ve bu değişimin beraberinde getirdiği tüketici ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve en uygun çözümleri üreten marka olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde dijitalle her noktada tam entegre, tasarımlarıyla fark yaratan, tüm paydaşlarına dokunan sektörün en çok beğenilen ve tercih edilen markası olma yolunda kendimize bir strateji belirledik. Yurt dışı pazarında da bu yıl 5. yılında olduğumuz TURQUALITY ile 2023’e kadar 100 mağazaya ulaşma hedefimiz var.” açıklamasında bulundu.

Kids&Teens ile Pazarda Yüzde 50 Büyüyeceğiz

Dinler sözlerini, “Bebek, çocuk ve gençler için KIDS&TEENS markamızla yurtiçinde ve yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Bu kategoride de oldukça iddialıyız. Hem tasarımlarımız hem kalitemiz hem de erişilebilir fiyat politikamızla yepyeni lokasyonlarda tüketicilerimizi ürünlerimizle buluşturacağız.Şu anda yurt içinde 30’un üzerinde Kids&Teens mağazamız bulunuyor. Orta vadede 100’lü sayılara ulaşmayı ve 2019 yılında ise Kids&Teens olarak 30 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. Yeni mağazalarımızı İstanbul, Bursa, Antalya ve Konya başta olmak üzere yurdumuzun büyük şehirlerinde açacağız.

Disney Lisansımız Devam Edecek

Disney Lisanslı ürünlerimizle, dün olduğu gibi bugün de çocuk ve genç odalarında hem tarz hem de fark yaratıyoruz. Dünyanın 45 ülkesinde Disney ile lisans anlaşmamız bulunuyor. Lisans anlaşmamızı sürdürerek çocukları hayranlıkla izledikleri Frozen, Spiderman, Cars ve Planes filmlerinin en sevilen karakterleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. “ şeklinde tamamladı.

www.alfemo.com.tr

www.kidsandteens.com.tr

