2018’e İmam Hatipliler damgasını vurdu

2018 yılında da Türkiye genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden okullardan güzel haberler geldi.

HER ALANA BİR BAŞARI İMZASI

Nisan ayında İzmit’teki Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Katar’da Arapça münazara şampiyonluğu ile sevindik. Arkasından, Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip öğrencisi Azra Kargı’nin LGS’de 500 tam puan alarak birinci olmasıyla gururlandık. Daha sonra Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden tekvandocu Şeyma Güngör Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ‘Otonom Araçlar Temel Kategori’de yarışarak birinciliği elde etti. Bu başarılara hem akademik hem de diğer alanlardaki başarılar eklendi.