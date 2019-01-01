2018'in en güzel seferberliği 754 bin kişi okuryazar oldu

Müge Anlı’nın atv’deki programında başlattığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın canlı yayına katılarak destek verdiği okuryazarlık seferberliğinde rekor sonuç elde edildi. 1 Şubat 2018’de başlatılan seferberlik kapsamında 754 bin 479 vatandaş okuryazar oldu.

59 BİNDEN FAZLA KURS

Canlı yayında başlatılan okuryazarlık seferliği için Başkan Erdoğan stüdyoya bağlanarak “Milletimiz öyle bir şey ister de biz yapmaz mıyız?” sözleriyle destek vermişti. Emine Erdoğan da her fırsatta seferberliğe destek oldu. Seferberliğin başlamasının ardından yurdun dört bir yanından okuma-yazma bilmeyen vatandaşlar kurslara koştu. Seferberlik kapsamında Türkiye genelinde 59 bin 856 kurs açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında birçok kurum da seferberliğe dâhil oldu. Seferberliğin yürütülmesi için diğer kamu kurumlarının il müdürlükleri, belediye başkanlıkları, müftü, muhtar, görsel ve yazılı basın temsilcileri, kanaat önderleri çalışmalara katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bir yazı yazılarak camilerde vaaz ve cuma hutbelerinde okuma yazma öğrenmenin önemine yer verilerek kursların tüm halk eğitim merkezlerimizde açıldığının vatandaşlara duyurulması istendi. Seferberlik kapsamında valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla başarılı kursiyerler kitap, altın, beyaz eşya, gezi ve umre seyahatiyle de ödüllendirildi. Kurslar 2019’da da hizmet vermeye devam edecek.

EKRANDA BAŞLADI

Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile atv’de yayınlanan Müge Anlı’ya video konferansla konuk olmuş ve Anlı’nın uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü “Okuma yazma bilmeyen kalmasın” seferberliğini başlatmıştı.