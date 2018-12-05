2018'in göçmen bilançosu: 24 bin 598 kişi yakalandı, 93 kişi öldü

Ülkelerindeki iç savaş veya başka nedenlerle Türkiye'ye gelen göçmenler, denizler üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. 2018'in Aralık ayına kadar ise toplamda farklı uyruklu 24 bin 598 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Bu göçmenlerden 23 bin 318'i ise Ege Denizi'nde geçmeye çalışırken güvenlik güçlerinin engeline takıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, bu göçmenlerden onlarcasını boğulmak üzereyken kurtardı. 2017 yılında 462 olay yaşanırken, bu yılda 636 olayla göçmen sayısında da artış yaşandı. Denizlerdeki bu geçişler sırasında 93 göçmen hayatını kaybetti. 93 göçmenden aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 65 kişi Ege'de hayatını kaybetti. 2018 yılında 82 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.