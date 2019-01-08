2019 3600 ek gösterge memur maaş zammı son dakika 3600 ek gösterge nedir kimlere ne zaman verilecek

Milyonlarca memurun gözü kulağı 3600 ek gösterge yasasının ne zaman çıkacağında. Yüz binlerce polis, hemşire ve din görevlileri bu yasadan yararlanmayı bekliyor. Peki, 3600 ek gösterge yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Bu yasadan kimler yararlanacak? 24 Haziran seçimlerinde hükümetin vaadi olan polis, öğretmen, din görevlilerine 3600 ek göstergede adım atılıyor. Merakla beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı “İkinci 100 Günlük Eylem Planı” çerçevesinde, 100 gün içinde ek göstergelerin 3600’e yükseltilmezi söz konusu. Ancak açıklanan plana göre şu an için ek gösterlerin 3600’e çıkması sadece öğretmenleri kapsıyor. Öte yandan ikinci 100 günlük planda eğitimle ilgili önemli kararlarda yer alıyor. Buna göre temel eğitimden orta öğretime geçişe kriterle güncellenecek. Okullar başta olmak üzere sporun her alanda yaygınlaştırılması için maddi teşvikler sunulacak. Spor kulüplerine ve sporculara 33.600.000 TL destek verilecek ve 1 milyon 735 bin gence ulaşılacak. Lise ve yükseköğretim mezunu astsubaylarda statü esas alınırken, hepsi 3600 ek göstergeden yararlanabiliyor. Eğitim durumuna bakılmaması durumunda tüm hemşire polis, din görevlileri de düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak eğitim durumuna bakılırsa 3600 göstergeden üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları yararlanabilecek. Hükümet başta genel idare hizmetleri sınıfı olmak üzere lise mezunlarının kapsam dışı kalmaması için formül bulmaya çalışıyor. Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Yeni gösterge sistemi kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü açacak. Birçok kurumda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolarda görev yapanlar haklarında geçerli olan ek göstergenin düşük olmasından ve hiyerarşiye uygun olmamasından yakınıyor. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “İkinci 100 Günlük Eylem Planı” çerçevesinde, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Erdoğan’ın açıkladığı “İkinci 100 Günlük Eylem Planı”nda milli eğitime ilişkin birçok reform ve yenilik yer alıyor. Buna göre; öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200’den 3000’e ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Bu kapsamdaki memurlarla beraber emekli olanlar ve idarecilerin de yararlanması da öngörülüyor. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışıp emekli olan polislerin (fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak) emekli aylıklarında 637 lira, emekli ikramiyelerinde 27 bin 13 lira artış bekleniyor. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıklarında 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artış olacak. Söz konusu hesap 25 yıla göre yapıldığında birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polislerin emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira yükselecek.

Lise ve yükseköğretim mezunu astsubaylarda statü esas alınırken, hepsi 3600 ek göstergeden yararlanabiliyor. Eğitim durumuna bakılmaması durumunda tüm hemşire polis, din görevlileri de düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak eğitim durumuna bakılırsa 3600 göstergeden üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları yararlanabilecek. Hükümet başta genel idare hizmetleri sınıfı olmak üzere lise mezunlarının kapsam dışı kalmaması için formül bulmaya çalışıyor.

24 Haziran seçimlerinde hükümetin vaadi olan polis, öğretmen, din görevlilerine 3600 ek göstergede adım atılıyor. Merakla beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı “İkinci 100 Günlük Eylem Planı” çerçevesinde, 100 gün içinde ek göstergelerin 3600’e yükseltilmezi söz konusu. Ancak açıklanan plana göre şu an için ek gösterlerin 3600’e çıkması sadece öğretmenleri kapsıyor. Öte yandan ikinci 100 günlük planda eğitimle ilgili önemli kararlarda yer alıyor. Buna göre temel eğitimden orta öğretime geçişe kriterle güncellenecek. Okullar başta olmak üzere sporun her alanda yaygınlaştırılması için maddi teşvikler sunulacak. Spor kulüplerine ve sporculara 33.600.000 TL destek verilecek ve 1 milyon 735 bin gence ulaşılacak.

LİSE MEZUNLARI VAR MI?

Meclis'e sunulacak teklifte statünün mü eğitim durumunun mu dikkate alınacağı konusunda formül aranıyor. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan tüm polis, hemşire ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek. Hükümet lise mezunlarının kapsam dışı kalmaması için formül bulmaya çalışıyor.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.

POLİSE 3600 EK GÖSTERGE

Emekli polisler için ek gösterge müjdesi Mayıs ayında verilmişti. 3600 ek gösterge ile polis memurları emekli olduğunda maaşı ve ikramiye miktarları artıyor.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle;

Ek gösterge eğer 2200'den 3600'e çıakrsa, polis memurunun aylık net maaşında 23 TL artış, emekli maaşında 641 TL artış, emekli ikramiyesinde 123 bin 121 TL artış olacak.

Ek gösterge 30002den 3600'e çıkarsa, polis memurunun maaşında 38 liralık kayba düşerken, emekli maaşı 569 TL artış, emekli ikramiyesinde 20 bin 516 TL artış olacak.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK?

Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ

AYLIK NET MAAŞ 23 TL

EMEKLİ MAAŞI 641 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ

AYLIK NET MAAŞ -38TL

EMEKLİ MAAŞ 569 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL

SON KPDK'DA 3600 EK GÖSTERGE GÜNDEME GELDİ



2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının kamu görevlilerini sevindirecek, kamu personel sistemi için kalıcı çözümler üretecek, sendikal zemin açısından yeni bir bakışı hayata geçirecek kararlar ve kulvarlar üretebileceğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek gösterge vaadini bir an önce hayata geçirmek ve bütün kamu görevlilerinin ek gösterge konusundaki beklentilerini gerçekleştirmek için neler yapıldığını ve hangi noktaya ulaşıldığını öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



24 Haziran seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen 3600 ek gösterge vaadi konusunda gelinen noktayı soran Yalçın, ek gösterge başta olmak üzere teklif ve talepler kapsamındaki uygulama, düzenleme ve değişikliklerle ilgili yol haritasının karar altına alınmasını beklediklerini söyledi. Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kamu görevlilerini temsil eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ve teklifler şu şekilde:

"Kamu personel sistemindeki sorunların üstesinden gelmek için KPDK üst düzey sorumluluk almalı ve oluşturulacak alt komisyonlarla çözümler hızlandırılmalı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin kamu yönetiminde, kamu personel sisteminde, kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı üzerinde oluşturduğu etkileri görmek, oluşan kurum ve kural boşluklarını gidermek gerekiyor. 4688 sayılı Kanun kapsamında istenen ve yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirmek bir tarafta koalisyona kapalı tek kanatlı hükümet yapısı, diğer tarafta yetkili olmayanların da oturduğu konfederasyonlar karması şeklindeki toplu sözleşme masası çelişkisini gidermek gerek. Kamuoyuna gerçekleştirileceği kesin olarak ifade edilen 3600 ek gösterge, mevcut durum itibariyle kamu görevlileri açısından verilen sözlerin tutulduğunu tescilleyecek tek gösterge. Kamu görevlilerinin enflasyon yükselişiyle eriyen maaşları ve azalan gelirleri es geçilmemeli, enflasyona ezdirmeme sözünün gereği yerine getirilip enflasyon farkı yanında enflasyon tazminatı da ödenmeli. Kamu personeli istihdamında sözleşmelilik terk edilmeli, sözleşmeli personelin tamamı kadroya geçirilmeli, iş güvencesini ve saygın işi merkeze alan kamu personel sistemi tam olarak hayata geçirilmeli. Gelir vergisi uygulaması kamu maliyesinin kasasında kamu görevlilerinin geçim tasasında artış yaşatıyor, gelir vergisinde oran yüzde 15’de sabitlenmeli ve matrah yükseltilmeli. Kadın istihdamında kamu öncülük yapmalı, başta mobbing olmak üzere kadın kamu görevlilerinin sorunları çözüme kavuşmalı ve haklı beklentileri karşılanmalı. Sosyal diyaloğu ve katılımcı demokrasiyi fiilen hayata geçirme hassasiyeti artmalı ekonomik ve sosyal konsey yapısı netleştirilerek periyodik aralıklarla toplanmalı.



KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?



3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.



KİM NE KADAR ALACAK?



Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

KİM NE KADAR ALACAK

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

EK GÖSTERGE YA DA 3600 EK GÖSTERGE NEDİR

Ek gösterge, polis, öğretmen, hemşire ve imam gibi devlet memurlarının maaşları, emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemdir. Normal şartlarda hesaplama yapılırken, memurun görevi, unvanı, derecesi, hizmet sınıfı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Bu hesaplamalarda şu an öğretmen, polis, hemşire ve imamların göstergeleri 3000 ek gösterge olarak görünüyor. Ancak bu dört meslek grubu dışındaki memurların ek göstergeleri 3600 olarak görünüyor. Bu dört meslek grubundaki memurlar da 3600 ek gösterge ile hesap yapılmasını istiyor.

3600 EK GÖSTERGE GELİNCE NE OLACAK

Peki ek gösterge değişim, yani 3600 ek gösterge ile bu dört gruptaki memurların maaşlarını ve emekli aylıklarının hesaplanması halinde ne değişecek?

Memur ya da emekli maaşları ne kadar artacak?

* Öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstergeye göre hesaplandığı takdirde, 25 yıllık bir hizmeti bulunan bir memur, 1/4 dereceden emekli olduğunda 2 bin 950 lira emekli aylığı alacak.

*Örneğin hemşerilerin 2 bin 349 lira lan emekli aylığı 2 bin 950 lira olacak.

*Aynı derecede bulunan Öğretmenlerin ise 2 bin 417 lira olan emekli aylığı aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek.

* Polislerinde şu an 2 bin 517 lira olan emekli aylığı yine aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Ek göstergelerin değişmesinde hizmet süresi de fark edecek. Örneğin 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3600’e çıkarılanların emekli aylığı da farklı bir şekilde artacak.

*Yine hizmet oranlarına bağlı olarak, 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; Ayrıca, 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.