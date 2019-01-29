2019 İzmir Kış Trofesi Başladı

Kış Trofesi’nin ilk sabahı şiddetli rüzgar ile başladı. Brifing öncesi tekne sorumluları ve hakem heyeti ile yapılan toplantıda, yeni yarış grupları ve yeni puanlama sistemi konuşuldu. Boğazdaki rüzgarın sert olması ve şiddetli yağmur nedeniyle brifingde, karada tehir ilan edildi. Düzenli aralıklarla yapılan ölçümler sonucunda ilerleyen saatlerde rüzgarın 28-30knot aralığında devam ettiği görüldü ve ilk gün yarışsız kapandı.

Yarışın ikinci günü, cumartesine göre daha hafif rüzgarlı bir havada başladı. Brifing sonrasında, tekneler coğrafi rotada yarışmak için denize açıldılar. Yarış startı öncesinde 2018 Aralık ayında kaybedilen Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Şölen ŞEN anısına denize çelenk bırakıldı. Zaman zaman 2-3 knotlara düşen değişken rüzgarda yapılan tek yarış sonrasında ekipler yarışı tamamladı. Akşamüstü Çeşme Marina Yacht Club’ta yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Kış Trofesi 1. Ayak yarışlarında; IRC A-1’de ARKAS COMET A, IRC A-2’de ARNES, IRC A-3’de YUNUS MARİN CYGNUS, IRC A-4’de YEDİÇERİLER, IRC B-1’de PRIME TIME, IRC B-2’de KAIROS, IRC B-3’de ALLEGRO ve Destek Sınıfında HAPPY LEMON- BARAN AMBALAJ birincilik kazandı.

İzmir Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları 16-17 Şubat tarihlerinde Çeşme’de yapılacaktır.